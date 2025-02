Premierul Marcel Ciolacu: Aderarea Romaniei la OCDE ramane obiectiv prioritar al Guvernului, asumat prin Programul de guvernare de toti partenerii de coalitie

Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, a prezidat astazi prima reuniune din acest an a Comitetului National pentru aderarea Romaniei la OCDE, format ce reuneste reprezentantii ministerelor, institutiilor si autoritatilor publice implicate in procesul de aderare. La reuniune au participat, in calitate de invitati speciali, presedintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean, si reprezentantul Camerei Deputatilor, Mihai Ghigiu."Aderarea Romaniei la OCDE ramane obiectiv prioritar al Guvernului ... citește toată știrea