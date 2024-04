Premierul Marcel Ciolacu: Avem in vedere atragerea de investitii in valoare de 15 miliarde de euro

Dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda intrevederilor pe care premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, si delegatia oficiala le vor avea in cadrul vizitei de lucru in Statul Qatar, in perioada 16 aprilie-17 aprilie 2024. De asemenea, prim-ministrul se va intalni cu reprezentanti ai comunitatilor de romani din Qatar."Statul Qatar este un partener comercial important al Romaniei in regiunea Golfului, iar atragerea de investitii in ... citește toată știrea