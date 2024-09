Premierul Marcel Ciolacu: Romania va continua sa actioneze ca un pol de stabilitate si securitate in regiune si sa contribuie activ la consolidarea Uniunii

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, in cadrul unui mic dejun de lucru oferit de ambasadorul Ungariei in Romania, E.S. Zakonyi Botond, in contextul detinerii de catre Ungaria a Presedintiei rotative a Consiliului UE."Colaborarea dintre institutiile europene si statele membre ramane esentiala, iar Romania va continua sa sustina activitatea institutiilor europene si sa contribuie activ si constructiv, cum a facut si pana ... citește toată știrea