Premierul Marcel Ciolacu: Sectorul comunicatiilor electronice, intre factorii cheie ai dezvoltarii politicii industriale

Sectorul comunicatiilor electronice are rol strategic pentru Romania si este intre factorii cheie ai dezvoltarii politicii industriale, a afirmat premierul Marcel Ciolacu la intrevederea cu presedintele Autoritatii de Reglementare in Comunicatii (CRA) a Statului Qatar, Ahmad Abdulla AlMuslemani.Seful Executivului a gazduit astazi si ceremonia de semnare a Memorandumului de Intelegere pentru cooperare in domeniul comunicatiilor electronice intre Romania si Qatar, parafat de presedintele ... citește toată știrea