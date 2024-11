Premierul Marcel Ciolacu, vizita de lucru in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Prim-ministrul Marcel Ciolacu va efectua, in perioada 12-13 noiembrie 2024, o vizita de lucru in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, prilej cu care va participa la Forumul Economic Romania-Marea Britanie.Este prima vizita a unui prim-ministru roman in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord dupa 17 ani.Premierul Marcel Ciolacu va avea intrevederi cu premierul britanic, Keir Starmer, cu presedintele Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle si cu Lordul Primar al Londrei ... citește toată știrea