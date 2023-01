Premierul Nicolae Ciuca, discutii cu ambasadorii Cehiei si Slovaciei

Luni, 9 ianuarie, prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorii in Romania ai Republicii Cehe, E.S. Halka Kaiserova, si Republicii Slovace, E.S Karol Mistrik, la care a participat si reprezentantul minoritatii cehe si slovace in Parlamentul Romaniei, Adrian Miroslav Merka, anunta Guvernul Romaniei."In cursul discutiilor, au fost examinate aspecte privind separarea reprezentarii minoritatilor cehe si slovace din Romania in doua entitati distincte, cu ... citeste toata stirea