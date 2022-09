Premierul Nicolae Ciuca participa la inaugurarea gazoductului Bulgaria- Grecia

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca va efectua sambata, 1 octombrie, o vizita in Bulgaria, cu prilejul evenimentului de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului Grecia-Bulgaria, la care vor mai participa lideri regionali si europeni, respectiv reprezentanti ai companiilor operatoare in sectorul energetic din statele direct interesate in proiect, se arat[ 'ntr-un comunicat al guvernului."Inaugurarea Interconectorului Grecia-Bulgaria este un moment pe care il asteptam cu mult interes ... citeste toata stirea