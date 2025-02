Premiile Gopo 2025: Peste 120 de productii romanesti in cursa pentru nominalizari. Organizatorii anunta componenta juriilor

Peste 120 de productii romanesti intra in cursa pentru nominalizarile la Premiile Gopo 2025. In total, 122 de filme romanesti - lungmetraje de fictiune, documentare si scurtmetraje, lansate in cinematografe, la festivaluri nationale si internationale sau pe platformele de streaming in 2024, intra in etapa de jurizare pentru cea de-a 19-a editie a Premiilor Gopo, care va avea loc in 29 aprilie la Bucuresti.Premiile Gopo au doua jurii de preselectie, pentru categoria lungmetrajelor si cel de-al ... citește toată știrea