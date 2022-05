Presedinta Ungariei a dezvelit la Alba Iulia o statuie a principelui Gabriel Bethlen

Novak Katalin-dezvelire Alba IuliaPresedinta Ungariei, Katalin Novak, a facut la sfarsitul saptamanii o vizita privata in Romania, la Cluj Napoca si Alba Iulia. Ea a vizitat, vineri, mai multe obiective ale comunitatii maghiare din Transilvania (un colegiu, o biserica) si a postat pe Facebook inclusiv un filmulet in care face jogging in Cluj-Napoca.Katalin Novak a fost investita sambata trecuta in functia de presedinte al Ungariei, intr-o ceremonie desfasurata in fata Parlamentului de la ... citeste toata stirea