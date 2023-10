Miercuri, 11 octombrie, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis efectueaza o vizita oficiala in Ungaria, la invitatia Presedintelui Katalin Novak, informeaza Administratia Prezidentiala.Vizita are loc in contextul unei dinamici crescute a contactelor la nivel inalt, dupa vizita oficiala efectuata de presedintele Katalin Novak la Bucuresti, in septembrie 2022, si participarea la cel de-al 8-lea Summit al Initiativei celor Trei Mari, gazduit de Presedintele Romanei in septembrie 2023, informeaz[ ... citeste toata stirea