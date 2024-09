Presedintele PSD Satu Mare, Mircea Govor il felicita pe premierului Marcel Ciolacu pentru performanta remarcabila in negocierile cu liderii Uniunii Europene!

Romania la inaltime in Uniunea Europeana!Felicitari Premierului Marcel Ciolacu pentru performanta remarcabila in negocierile cu liderii Uniunii Europene!Romania a obtinut:" Conducerea unuia dintre cele mai importante portofolii din Comisia Europeana, cu un buget urias de aproape 20% din bugetul UE, si pozitia de vicepresedinte." Doua functii de vicepresedinte in Parlamentul European." Presedintia celei mai semnificative comisii - cea pentru dezvoltare regionala.Aceste realizari sunt fara ... citește toată știrea