Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis merge la un summit la Sharm El-Sheikh

In perioada 7-8 noiembrie 2022, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la Summitul implementarii climatice la Sharm El-Sheikh, Republica Araba Egipt."Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in perioada 7-8 noiembrie 2022, la Summitul implementarii climatice (Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit), care va avea loc in contextul celei de-a 27-a Conferinte a Partilor Conventiei Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP27), la Sharm El-Sheikh, ... citeste toata stirea