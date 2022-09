Presedintele Ungariei, Katalin Novak, miercuri, in vizita in Romania

Miercuri, 7 septembrie, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi la Palatul Cotroceni, pe presedintele Ungariei, Katalin Novak, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in Romania, la invitatia sefului statului roman.Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita va oferi prilejul unei discutii aprofundate privind modalitatile de diversificare si aprofundare ale dialogului bilateral, in continuarea intrevederii din 10 iunie 2022 a celor doi inalti oficiali, in marja ... citeste toata stirea