Presedintelui Klaus Iohannis, in vizita la Baku

In perioada 2-3 februarie 2023, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua o vizita oficiala in Republica Azerbaidjan, la Baku, la invitatia presedintelui Ilham Aliyev, informeaza Administratia Prezidentiala.In marja vizitei, seful statului va deschide, alaturi de presedintele Republicii Azerbaidjan, Reuniunea ministeriala a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze."Vizita Presedintelui Klaus Iohannis la Baku are loc in continuarea convorbirilor foarte bune avute cu ... citeste toata stirea