Prim-ministrul Landului Bavaria: Romania a avut mari progrese in combaterea coruptiei si instituirea de reforme

Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca l-a primit la Palatul Victoria pe prim-ministrul Landului Bavaria, Markus Soder."Vizita de astazi subliniaza, inca o data, relatiile excelente dintre Romania si Germania, dintre Romania si Landul Bavaria. Am discutat aspectele legate de cooperarea economica intre Romania si Bavaria. In primele 11 luni, au existat schimburi comerciale bilaterale de aproximativ 7 miliarde de euro si, in cadrul discutiilor bilaterale, am considerat necesar sa identificam, asa ... citeste toata stirea