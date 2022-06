Primarii din Satu Mare spera sa obtina finantari de 1,12 miliarde de lei prin PNRR

In ultimii ani, tot mai des, primarii unitatilor administrativ teritoriale din tara si de la noi din judetul Satu Mare au semnalat faptul ca bugetele locale sunt secatuite, unele comune nu-si pot asigura in integralitate nici sumele necesare functionarii. Despre realizarea unor investitii pe seama veniturilor proprii a fost tot mai greu de vorbit, subiectul fiind adesea ocolit de interlocutori.Sansele dezvoltarii comunitatilor locale in ceea ce priveste dezvoltarea, ridicarea standardului de ... citeste toata stirea