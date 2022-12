Primarul din Ardud (PNL) si consilierul satmarean Iliescu (USR), declarati incompatibili de ANI

Ovidiu DumaCu mai putin de doi ani inainte de alegerile locale din anul 2024, Agentia Nationala de Integritate - ANI continua sa publice liste cu alesi locali aflati in situatie de incompatibilitate. In cea mai recenta lista, trimisa ieri pe adresa redactiei noastre, apar si doi alesi locali din judetul nostru.Este vorba despre Ovidiu Marius Duma, primarul orasului Ardud, caruia i se retine faptul ca in perioada exercitarii mandatelor de primar 2016-2020 si 2020-prezent, a emis o dispozitie ... citeste toata stirea