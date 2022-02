Primarul Kereskenyi Gabor anunta principalele lucrari din 2022: buget record

Primarul Kereskenyi Gabor a anuntat astazi, intr-o conferinta de presa, principalele lucrari care vor fi realizate in acest an in municipiul Satu Mare. El a spus ca multe proiecte sunt incepute si spera sa fie finalizate iar altele vor fi incepute."Alocam un buget record pentru dezvoltare si investitii. Nu vom incetini nici in acest an ritmul de investitii", a spus primarul.Pentru investitii a fost alocata suma 166 milioane lei, fata de 120 in 2021 iarbugetul pentru dezvoltare este de 225 ... citeste toata stirea