Primarul orasului Tasnad, Adrian Farcau, felicitat si incurajat de prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu. ,,Va doresc mult succes in acest nou mandat si va asigur de intreaga mea sustinere..."

Primarul orasului Tasnad, Adrian Farcau, a primit aprecieri pentru realizarile sale in cadrul comunitatii, fiind felicitat pentru implicarea si eforturile dedicate dezvoltarii locale, de catre Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei. In contextul unui nou mandat, primarul s-a remarcat prin proiecte care au adus beneficii tangibile pentru locuitorii orasului. La nivel politic, premierul Marcel Ciolacu sustine constant astfel de initiative, evidentiind importanta investitiilor locale in ... citește toată știrea