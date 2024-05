,,Primavara satmareana'' continua in acest weekend in mai multe locatii

Seria spectacolelor cuprinse in proiectul ,,Primavara satmareana'' continua la finele acestei saptamani cu un program bogat si atractiv pentru toate varstele.Va asteptam sa ne bucuram impreuna de spectacole, de aceasta data in doua locatii minunate din oras. Vineri si sambata ne intalnim in Centrul Vechi, iar duminica la fantana din Centrul Nou si la Pasarela pietonala.Vineri, 17 mai, ora 18.00 - Caravana Anima - Spectacol muzical interactiv pentru copii "Strada ... citește toată știrea