Daca zilele trecute am scris despre probleme de pe strada Botizului, din Satu Mare, de aceasta data vom evidentia o cale ferata din localitatea Botiz.Ea le da mari batai de cap soferilor, mai ales celor care conduc TIR-uri cu marfa.Deputatul PNL, Adrian Cozma precizeaza ca in acel loc s-au facut lucrari si anul trecut."Cred ca trebuie sa abordam mai profesionist problema si sa nu mai avem cozi de jumatate de km. Am trimis o noua adresa Ministerului Transporturilor si astept masuri ... citeste toata stirea