Echipa coordonata de Prefectura Satu Mare a fost marti in control la o casa de batrani din Paulesti. Casa Bunicii se afla pe o strada in aproiere de Complexul Melody si a fost transformata in centru dintr-o casa particulara, ne-a declarat prefectul Radu Roca si supraveghetoarea Anita Lenghel.Cei 12 ... citeste toata stirea