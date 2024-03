Probleme la Facebook, Instagram si Messenger: Utilizatorii nu s-au mai pot loga pe platforme sau aplicatii

Probleme la Facebook Instagram si Messenger: Aplicatiile Facebook, Instagram si Messengerul intampina probleme, marti, 5 martie 2024. Problemele au aparut in jurul orei 17.10.Utilizatorii au fost scosi, delogati din aplicatii, si nu se mai pot intra in ele. Cele trei aplicatii fac parte din compania mama META condusa de Mark Zuckerberg.UPDATE 18.25: In jurul orei 18.20, mai multi utilizatori s-au putut conecta pe Facebook si Messenger, atat varianta de mobile, dar si desktop.Mai mult de ... citește toată știrea