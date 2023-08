Procurorul general al Romaniei, Alex FlorentaParchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie atrage atentia ca unele dispozitii ale proiectului ordonantei de urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice pot genera disfunctionalitati majore in activitatea parchetelor.Data fiind situatia concreta a parchetelor si pentru a evita producerea unor consecinte devastatoare asupra activitatii institutiilor din sistemul judiciar, in cursul zilei de astazi, ... citeste toata stirea