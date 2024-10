Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri

Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare a dispus in data de 21 octombrie 2024, instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri apartinand inculpatului C.P., pana la concurenta sumei de 2290 euro, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Cercetarile efectuate pana in prezent au relevat ca, in perioada aprilie 2022 - mai 2023 si noiembrie 2022 - noiembrie 2023, inculpatul C.P. a pretins si a primit ... citește toată știrea