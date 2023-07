Inceputul de saptamana nu este unul placut in ceea ce priveste prognoza meteo. Luni, 24 iulie, se anunta canicula si instabilitate atmosferica.Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca judetul Satu Mare se afla luni, 24 iulie, sub cod galben de canicula si instabilitate atmosferica.Luni (24 iulie) valul de caldura se va extinde in vestul, sudul si partial estul tarii. Va fi canicula, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 ... citeste toata stirea