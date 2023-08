Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani (31 iulie - 13 august). Vremea se raceste la Satu Mare.In ceea ce priveste regiunea Maramures, din care face parte si judetul Satu Mare, in perioada 3 - 6 august, vremea va fi calduroasa, cu valori medii diurne de 30...32 de grade, chiar mai ridicate in 4 august cand in vestul regiunii va fi canicula si nocturne de 16...19 grade.In restul intervalului de referinta, ... citeste toata stirea