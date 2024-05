PROGRAM. Intalnire eparhiala a copiilor si tinerilor din Eparhia Greco Catorica a Maramuresului

Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Botiz va fi in data de 25 mai gazda intalnirii eparhiale a copiilor si tinerilor din Eparhia Greco Catorica a Maramuresului. Tema din acest an sta sub denumirea "Cei care spera in Domnul vor alerga si nu vor obosi" (cf. Is 40,31).Liturghia arhiereasca va incepe la ora 10.00, iar activitatile pe varste, de la ora 13.00.ProgramSambata 25 mai 2024ora 08,15 Sosirea grupurilor si inscrierea participantilor ora 09,15-09,35 Program Introductiv (tinerii ... citește toată știrea