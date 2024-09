Programul de studii Medicina Dentara, unul competitiv si performant. Interviu cu conf. univ. dr. Ioana Lile, decanul Facultatii de Stomatologie

Facultatea de Stomatologie din cadrul U.V.V.G. Arad a luat fiinta in anul 1991 si se integreaza armonios in structura Universitatii de Vest "Vasile Goldis" Arad. Ideea infiintariiFacultatiicu acest profil a fost determinata atat de vechile traditii cultural-stiintifice ale urbei noastre, cat si de existenta, inca din anul 1956, a unei puternice Scoli Postliceale de Tehnica Dentara, care a dat tariigeneratii de specialistivalorosi. In cadrul acestei scoli, s-a dezvoltat o puternica baza ... citește toată știrea