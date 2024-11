Programul ERASMUS + Asociatia Ecologica si Umanitara "Copacul vietii" in cadrul proiectului scoli salvatoare de rauri, au distribuit un numar de 200 de carti de ecologie

Asociatia Ecologica si Umanitara ,,Copacul vietii" in cadrul proiectului acoli salvatoare de rauri, finantat prin Programul ERASMUS +, in cursul lunii noiembrie 2024 au distribuit un numar de 200 de carti de ecologie, ca suport didactic pentru sustinerea orelor de educatie ecologica la nivelul celor 11 unitati de invatamant partenere in proiect, din judetul Satu Mare dupa cum urmeaza: Scoala Gimnaziala "Ion Barbu"Ambud, Scoala Gimnaziala "Bem Jozsef" Caraseu, Scoala Gimnaziala Oar, Scoala ... citește toată știrea