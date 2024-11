Programul "IN SIGURANEsA LA VOLAN, STOP ACCIDENTELOR!": O Initiativa pentru Prevenirea Infractionalitatii Rutiere

In fiecare an, Serviciul de Probatiune Satu Mare, in colaborare cu Tribunalul Satu Mare si Inspectoratul Judetean de Politie Satu Mare, implementeaza programul de prevenire a accidentelor rutiere si reintegrare sociala pentru persoanele care au comis infractiuni contra sigurantei circulatiei. Programul face parte dintr-o initiativa nationala, demarata in 2021, sub egida Directiei Nationale de Probatiune si Directiei Rutiere, avand ca scop educarea si reintegrarea persoanelor aflate in evidenta ... citește toată știrea