PROGRAMUL MANIFESTARILOR ORGANIZATE DE INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE, CU OCAZIA ZILEI POLITIEI ROMANE

Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare invita satmarenii, sa participe la la aniversarea a 203 ani de la infiintarea Politiei Romane. A devenit deja o traditie, ca in contextul aniversarii Zilei Politiei Romane, oamenii legii sa fie alaturi de cetateni, pentru a sarbatori.Ziua Politiei Romane va fi marcata, in judetul Satu Mare, printr-o serie de evenimente, menite sa exprime recunostinta fata de cetatean, cel in slujba caruia se afla in permanenta politistul satmarean.Astfel,