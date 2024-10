Programul "SALVATOR DIN PASIUNE" recruteaza noi voluntari

Recrutarea de noi voluntari in cadrul programului de voluntariat "Salvator din Pasiune" continua si in anul 2024, cu seria a XIV-a de voluntari.*Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cei care doresc sa se alature pompierilor salvatori sunt urmatoarele*:- Varsta cuprinsa intre 16 si 65 de ani;- Apt din punct de vedere medical si psihologic;- Sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea infractiunilor cu intentie;- Sa nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar in cadrul ... citește toată știrea