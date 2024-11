Proiect ambitios marca PSD: Spital Nou de Urgenta la Satu Mare!

PSD are un proiect ambitios in domeniul sanatatii. Este vorba despre construirea unui Spital Nou de Urgenta La Satu Mare. Acest proiect a fost prezentat marti, in cadrul conferintei de presa, de principalul candidat al PSD Satu Mare la Senatul Romaniei, Aurelia Fedorca. Tot cu aceasta ocazie, Dr. Ionut BUTEAN - Medic primar - Anestezie Terapie Intensiva si candidat la Camera Deputatilor si DR. Cristian DASCALESCU - Medic primar chirurgie generala si consilier judetean PSD au facut o prezentare ... citește toată știrea