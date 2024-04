Proiect de peste 1,1, milioane de euro, depus de orasul Ardud. Ce se va realiza

Prin DANUBE Regional Programme, orasul Ardud, in calitate de leader de proiect, in parteneriat cu Republica Moldova si Ucraina a depus miercuri, 3 aprilie, un complex proiect de finantare in valoare de peste 1.100.000 euro, anunta primarul orasului Ardud, Ovidiu Duma.Obiectivul principal al proiectului il reprezinta promovarea si valorificarea potentialului turistic viticol printr-o ruta cultural-turistica dedicata Dinastiei Musatinilor, ruta care reuneste 11 parteneri (primarii, antreprenori, ... citește toată știrea