Proiect pentru sprijinirea copiilor vulnerabili, lansat in judetul Satu Mare

Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare, in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare, a lansat proiectul "Acasa in familie!", o initiativa finantata prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala, cu sprijinul Fondului Social European+.Scopul proiectului este de a imbunatati calitatea vietii pentru 266 de copii vulnerabili, prin prevenirea separarii acestora de familii si sprijinirea reintegrarii celor aflati in ... citește toată știrea