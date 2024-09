Proiecte comune cu Regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina

In data de 20 septembrie 2024, prefectul Ioan Tibil, insotit de Radu Iancu, directorul cancelariei, a participat in orasul Ivano-Frankivsk, Regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina, la lucrarile celui de-al II-lea Forum International "Regiunea Ivano-Frankivsk - partener de incredere", la invitatia sefului Administratiei de Stat Militara a Regiunii Ivano-Frankivsk si a Uniunii Ucrainenilor din Romania.Forumul a fost organizat de Administratia de Stat Militara a Regiunii Ivano-Frankivsk in parteneriat ... citește toată știrea