Proiectul pistelor de biciclete din Ardud si Ardud Vii a intrat in faza de EXECUEsIE!

Dupa mai bine de un an de blocaj in faza de contestatie, proiectul de construire a pistelor de biciclete finantat prin PNRR a ajuns, in sfarsit, in faza de semnare a contractului de executie.Acest pas important inseamna ca, in curand, vor incepe lucrarile pentru realizarea unei piste de biciclete moderne, cu o lungime de 10,2 km, cu dublu sens, care va lega orasul Ardud de Ardud Vii.Noua infrastructura presupune ... citește toată știrea