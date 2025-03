Proiectul "Scoli salvatoare de rauri", derulat la Satu Mare

Proiectul "Scoli salvatoare de rauri" finantat prin Programul ERASMUS+, aflat in curs de implementare de catre Asociatia Ecologica si Umanitara "Copacul vietii", alaturi de partenerii din Ungaria, Serbia si Ucraina, se afla in etapa de sustinere a orelor de educatie ecologica de catre profesorii coordonatori pe baza informatiilor acumulate in urma prezentarilor realizate de reprezentantii Asociatiei Ecologice si Umanitare "Copacul vietii" precum si din manualele ecologice ajutatoare asigurate ... citește toată știrea