PROMOVAREA SANATAEsII MINTALE

Sub sloganul "Mai multa viata, mai putine ecrane!" in perioada lunilor ianuarie si februarie 2025, ne indreptam atentia spre promovarea sanatatii mintale, organizand la nivel national campania cu tema "Dependenta de ecrane, noua provocare a erei digitale - cum o gestionam?"Sanatatea mintala reprezinta o componenta fundamentala a sanatatii individuale si a starii de bine, descriind nu numai absenta bolii, ci si capacitatea unui individ de a se integra cu succes in viata familiala, sociala si ... citește toată știrea