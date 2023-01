Protest al localnicilor din Satmarel la Primaria Satu Mare

Luni dimineata, 30 ianuarie 2023, in jurul orei 9,00, zeci de localnici din Satmarel, un cartier al municipiului Satu Mare, s-au adunat in fata Primariei sa protesteze fata de conditiile din zona. Protestul a fost aprobat chiar de conducerea Primariei.Fara apa, canalizare, cu strazi inundate si pline de noroi, localnicii spun ca nu mai pot trai in aceste conditii.Protestatarii au venit si cu pancarte pe care scria "Satmarelul vrea modernizare de la Primaria Satu Mare", "Satmarel e Satu ... citeste toata stirea