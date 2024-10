Provocari si perspective. Dezvoltarea turismului in comuna Tarna Mare

Membrii Partidului Social Democrat, in frunte cu presedintele Mircea Govor, la invitatia doamnei primar a comunei Tarna Mare, Mariana-Monica Sobius, au avut onoarea de a participa in data de 9 octombrie la dezbaterea cu tema "Dezvoltarea turismului in comuna Tarna Mare: provocari si perspective."Evenimentul a reunit reprezentanti ai Institutiei Prefectului judetul Satu Mare, Consiliului Judetean Satu Mare, Serviciului Public Judetean Salvamont, Grupului de Actiune Locala (GAL) Esara Oasului, ... citește toată știrea