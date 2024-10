PS Timotei Satmareanul in vizita la Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare

Ziua Mondiala a Educatiei este sarbatorita in fiecare an la data de 5 octombrie. Este un eveniment dedicat cadrelor didactice, in semn de apreciere si multumire, celebrat inca din 1994, zi stabilita de UNESCO.Sfanta Scriptura este Izvorul care nu va seca niciodata si instrumentul catehizarii pentru ca insasi invatatura de credinta crestina este cuprinsa in ea. Elevii, indiferent de varsta, dar si profesorii trebuie sa constientizeze faptul ca "toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de ... citește toată știrea