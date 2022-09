PSD: 173.743 de angajati au beneficiat de o crestere a veniturilor nete cu 200 de lei

Marcel CiolacuPana in prezent, 173.743 de angajati au beneficiat de o crestere a veniturilor nete cu 200 de lei, dupa data de 1 iunie 2022, cand a intrat in vigoare masura prin care aceasta suma suplimentara sa fie scutita de taxe, in cazul unei majorari voluntare a salariului minim, anunta PSD."Masura face parte din Programul PSD Sprijin pentru Romania si are in vedere sprijinirea angajatorilor din mediul privat pentru majorarea salariilor mici, astfel incat sa isi poata mentine angajatii ... citeste toata stirea