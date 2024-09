Publicat la Editura "Vasile Goldis" University Press, Volumul "Drumul spre lumina si libertate al Basarabiei (1917-1920)" a fost lansat la Chisinau

Editura "Vasile Goldis" University Press a scos de sub lumina tiparului lucrarea istoriculuibasarabean Ion Negrei, Drumul spre lumina si libertate al Basarabiei (1917-1920). Volumul a fost lansat recent in cadrul Congresului National al Istoricilor Romani, organizat la Chisinau si Suceava.Lucrarea a fost publicata sub coordonarea editoriala a conf. univ. dr. Cristian Bente, prorector al Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad, si a dr. Sebastian-Dragos Bunghez, vicepresedinte al ... citește toată știrea