Conferinta a avut loc in sala mica a PrefecturiiRezultatele obtinute in prima luna de la lansarea campaniei antidrog la initiativa Prefecturii Satu Mare au fost prezentate intr-o conferinta de presa. Au participat prefectul Radu Roca, lt. col. Marius Pacurar - comandantul Batalionului 52 Geniu "Tisa" Satu Mare si directorul de cancelarie Radu Iancu.Conferinta a avut loc luni, de la ora 11:00, in sala mica de sedinte a Prefecturii si a vizat si detalii referitoare la organizarea Zilei ... citeste toata stirea