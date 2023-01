In aceasta dupa-amiaza, in contextul avertizarii hidrologice COD PORTOCALIU valabila pentru bazinul hidrografic Crasna, inspectorul sef al ISU Satu Mare, lt.col. Buzduga Sergiu Marius, s-a deplasat impreuna cu prefectul judetului Satu Mare, Radu Roca in localitatea Domanesti, pentru o actiune de recunoastere si informare in teren.Din fericire, gospodariile ... citeste toata stirea