Sursa foto: Edi Israel/Flash90 via Times of IsraelSambata dimineata, armata israeliana a anuntat ca un "numar nedeterminat de teroristi" s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, semnaland o noua escaladare a tensiunilor in regiune.Locuitorilor din zonele aflate in vecinatatea Fasiei Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor pentru a-si asigura siguranta.Acest incident vine dupa ce zeci de rachete au fost trase dinspre Fasia Gaza catre Israel in aceeasi dimineata, ... citeste toata stirea