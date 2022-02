Razboi in Ucraina. 137 de morti si 316 de raniti, in prima zi

Razboi in Ucraina. Presedintele Zelenski a transmis, dintr-o locatie neprecizata, ca se afla in Kiev si ca grupuri de sabotori au intrat deja in oras.Indeamna cetatenii sa reziste si actualizeaza numarul victimelor, dupa prima zi de conflict la 137 de morti si 316 raniti.Mai multe explozii au fost auzite in Kiev la primele ore ale diminetii. Initial, autoritatile ucrainene au anuntat ca este in desfasurare un atac cu rachete asupra ... citeste toata stirea