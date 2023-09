In contextul recentelor atacuri executate de fortele armate ale Federatiei Ruse impotriva infrastructurii portului Reni din Ucraina, Ministerul Apararii Nationale arata ca structurile cu responsabilitati ale MApN au monitorizat in timp real situatia generata de atacurile rusesti executate cu drone, in cursul noptii trecute, asupra infrastructurii portului Reni."In niciun moment mijloacele de atac utilizate de Federatia Rusa nu au generat amenintari militare directe la adresa teritoriului ... citeste toata stirea